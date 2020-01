14 Monate an der Fusion der Krankenhäuser gefeilt

Viele verletzte Wintersportler

Einen Schwerpunkt des mitten in einer Erlebnis- und Wintersportregion gelegenen Klinikums bildet die Akutmedizin. Besonders in den Wintermonaten haben die Ärzte alle Hände voll zu tun. In Kirchdorf suchen jährlich rund 800 Wintersportler das Krankenhaus auf - mit mehr oder weniger großen Verletzungen.