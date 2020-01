Der 26. Jänner wird eine Bewertungswahl

Bleiben wir noch kurz beim Thema Sicherheit. Wie soll es mit den Grenzkontrollen in Zukunft weitergehen?

Die Grenzkontrollen sind natürlich ein Hauptaugenmerk. Was wir jetzt schon gemacht haben, ist aus meiner Sicht lobenswert, auch wenn man sich nicht selbst loben darf. Wir haben einen neuen Grenzkontrollposten in Nickelsdorf mit fünf Spuren geschaffen, damit der Durchzugsverkehr nicht gestört wird. So muss man nicht zu lange warten, aber kann trotzdem die Klein-Lkw herausfischen. So kann die Schlepperkriminalität bekämpft werden.