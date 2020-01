Thomas Markle muss gegen seine Tochter aussagen

Die Mediengruppe habe falsche und „vorsätzlich abfällige“ Berichte über den Herzog und die Herzogin von Sussex geschrieben, ließen die Anwälte von Herzogin Meghan und Prinz Harry zur Klage verlautbaren. In dem Schreiben, das Meghans Vater Thomas Markle in Auszügen an die Presse weitergab, appellierte Meghan an ihn, nicht mehr mit der Boulevardpresse über sie zu sprechen und Lügen zu verbreiten. Ein Sprecher der „Mail on Sunday“ erklärte, die Zeitung bleibe bei ihrer Darstellung und werde gegen die Vorwürfe angehen.