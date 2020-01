Österreichs Waffen: „Besitzer sind keine Narren“

Als Anlaufstelle in punkto Waffen gilt die Interessengemeinschaft liberales Waffenrecht in Österreich (IWÖ). „Verschärfungen führen nicht zu mehr Sicherheit“, erklärt deren Präsident, Prof. Andreas O. Rippel. Der Anwalt spricht von einem „politischen Wollen zu Verschärfungen“, welche die IWÖ versucht, „abzuschwächen und möglichst gewisse Erleichterungen zu bekommen“. Bewusstseinsbildung steht ganz oben auf seiner Agenda. „Manche von Ihren Kollegen glauben, wir treten dafür ein, dass jedermann eine Kalaschnikow mit sich führen kann, was völlig absurd ist.“