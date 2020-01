Obduktion entlastete Mordverdächtigen in Attnang

Nach einigen Stunden enthaftet

Doch am Montag um 14.45 Uhr wurde der Pensionist, wie berichtet, enthaftet. Die Obduktion hatte als Todesursache eindeutig ein Sturzgeschehen aus großer Höhe ergeben. Es wurden keine Spuren von Abwehrverletzungen festgestellt. Laut der Spurensicherung am Tatort war Petra Sch. aus dem obersten Fenster des Stiegenhauses zwölf Meter in den Tod gestürzt.