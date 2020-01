Klopeiner See: Hotel Krainz wird Leben eingehaucht

„Das Konzept steht, die Gemeinde und die Ortsbildpflegekommission haben grünes Licht gegeben“, sagt Oskar Preinig. Der Vizebürgermeister ist als Privatperson beim Projekt Lakeside Klopeiner See beteiligt, das er mit Hotelbesitzer Stefan Krainz umsetzen will. Das Gästehaus, das Krainz von seinen Eltern geerbt hat, steht seit sechs Jahren leer. „Nachdem das Tessera Ena Gesundheitszentrum wegen Konkurs der Gesellschaft gescheitert ist, hat es drei Jahre gedauert, bis ich meinen Besitz zurückbekommen habe“, sagt Krainz. Der St. Kanzianer ist übrigens auch Errichter des Badehauses, das in unmittelbarer Nähe am See geplant ist.