Neuer Papilaya-Song von „Krone“-Aktion inspiriert

Seine neue Single „Giganten“ richtet sich an alle Menschen mit Zivilcourage, die für andere auf- und einstehen und helfen - eben an all jene, die Herz zeigen. „Giganten“ werden wir, wenn wir zusammenhalten - so sein Credo. Mit seinem Video zum Lied will er nun Menschen mit einem ganz besonders großen Herz ein Denkmal setzen.