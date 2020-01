Jobs aus der Hölle - Ihre schlimmsten Erfahrungen

Viele Österreicher sind im Berufsleben mal unzufrieden mit Ihrem Job. Sei es wegen einer zu hohen Arbeitsbelastung, langweiligen und wiederkehrenden Tätigkeiten, zu geringem Lohn oder Vorgesetzten, die einen regelmäßig zur Weißglut treiben. Gerade in der Gastrobranche wird derzeit versucht, neue Arbeitskräfte zu generieren, obwohl die Arbeitsbedingungen meist extrem belastend sind. Jetzt wollen wir wissen, welche Berufe und Tätigkeiten haben Sie ausgeübt, die am Rande des Zumutbaren waren und in welche Branche würde es Sie niemals verschlagen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Community.