Pettenbacher starten mit Label Genussfux durch

Zwei Brotaufstriche in Bio-Qualität

„Doch beim Riegel sollte es nicht bleiben, mittlerweile produziere ich zwei Brotaufstriche in Bio-Qualität sowie mehrere Schokoladen“, so Manuel. Unter dem Label Genussfux vermarkten die beiden Brüder nun ihre kulinarischen Kreationen, sind online auf www.genussfux.at sowie in vielen Biomärkten – unter anderem in Schärding, Kirchdorf oder im Holzhaus1 – vertreten. Und obendrein beinhalten ihre Aufstriche den Hanf, die Sonnenblumen sowie das Öl vom elterlichen, landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Pettenbach.