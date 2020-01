Adele verrät: „Ich habe 45 Kilogramm abgenommen“

So hat sie es geschafft

Wie es Adele geschafft hat, so viel abzunehmen? Auch das Geheimnis ist gelüftet: Camila Goodis hat ihre Trainer beraten. Die Fitness- und Ernährungsberaterin hat Joe Wicks und Dalton Wong die „Sirtfood Diet“ (deutsch: Sirtuin Diät) als Ergänzung zum Trainingsplan für die Sängerin empfohlen. Eine pflanzliche Ernährungsweise, die natürliche Proteinquellen in den Vordergrund stellt. Sportlich war der Star natürlich auch und machte Pilates und Core-Training.