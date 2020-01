Eisiges Gerücht befeuert Hallstatt-Massentourismus

„Der Sinn ist, dass sie gar nicht kommen“

Deshalb wird auch mit 1. Mai 2020 der Busverkehr, und damit gleichzeitig auch der Massentourismus, in Hallstatt beschränkt werden - auf täglich nur noch maximal 54 Reisebusse anstatt wie bisher an Spitzentagen bis zu 80. Dass jene Bus-Touristen, die dann wegfallen, auf alternativen Wegen in den Ort kommen, ist bei den Hallstättern ebenfalls nicht erwünscht: „Der Sinn ist, dass sie gar nicht kommen“, so Scheutz, wissend, dass das ungastlich klingt, aber das Problem sei eben nicht nur das Verkehrsaufkommen, sondern auch die Masse an Menschen. „Das halten die Einheimischen nicht aus.“