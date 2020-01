Zidane schwärmt von Kroos‘ genialem Ecken-Tor

Für die weiteren Real-Tore sorgten Isco (39.) und Luka Modric (65.). Der Ehrentreffer Valencias gelang Dani Parejo in der Nachspielzeit per Elfmeter. Der Endspielgegner von Real am Sonntag wird am Donnerstag ebenfalls im König-Abdullah-Stadion in Dschidda zwischen Titelverteidiger FC Barcelona und Atletico Madrid ermittelt.