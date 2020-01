Gwyneth Paltrow: „Unser Sexleben ist vorbei!“

Nanu, was ist da los? Eigentlich ist Gwyneth Paltrow in einer äußerst glücklichen Beziehung. In Brad Falchuk hat sie nach der Trennung von Chris Martin einen neuen (Ehe-)Mann fürs Leben gefunden. Doch nun zeigte sie sich besorgt, dass die Leidenschaft im Schlafzimmer flöten gehen könnte. In einem Interview verriet sie jetzt, dass sie gedanklich schon Abschied von ihrem Sexleben nehme.