26-Jährige verbiss sich in Schenkel eines Beamten

In den Oberschenkel eines Polizisten hat sich eine randalierende Frau in einem Obdachlosenheim in Wien-Döbling verbissen. Die Verdächtige hatte sich zuvor geweigert, die Einrichtung zu verlassen. Der Verdacht steht im Raum, dass die mutmaßliche Angreiferin unter einer ansteckenden Krankheit leidet. Der betroffene Polizist musste ärztlich betreut werden.