Linz & KAC mit Schritt Richtung Platzierungsrunde!

Im Kampf um die fünf Plätze in der Platzierungsrunde der Erste Bank Eishockey Liga waren am Sonntag die Black Wings Linz und der KAC die großen Gewinner! Die Linzer besiegten Fehervar 8:4, der KAC gewann das Kärntner Derby gegen den VSV mit 3:0. Sieben Runden vor Ende des Grunddurchgangs haben die Linzer vier Punkte Vorsprung auf Platz sechs, der KAC hat drei Zähler Guthaben und ein Spiel weniger. Leader RB Salzburg führt nach einem 8:2 gegen Innsbruck die Tabelle weiter mit vier Punkten Vorsprung auf die Vienna Capitals an. Die Wiener gewannen das Heimspiel gegen Znojmo mit 2:1.