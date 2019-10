Rackete: Migranten „lassen sich nicht aufhalten“

Flüchtlingskrise eine „Frage der globalen Gerechtigkeit“

Was die Flüchtlingskrise angeht, so sei es keine solche, sondern eine „Frage der globalen Gerechtigkeit“. Es sei legitim, eine Umverteilung zu fordern, schreibt sie in ihrem Buch. Dass sie als Seenotretterin dazu beigetragen habe, dass die Zahl der Toten im Mittelmeer zwischenzeitlich gestiegen sei, ließ Rackete nicht auf sich sitzen: „Die Zahl der Boote, die ablegen, ist völlig unabhängig davon, wie viele Seenotrettungsschiffe sich auf See befinden“, so die 31-Jährige in der „ZiB 2“.