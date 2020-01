Finanzskandal um Wiener Burgtheater wird publik

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 3. Jänner 2014 erreicht der Finanzskandal um das Wiener Burgtheater über die Medien die Öffentlichkeit. Es folgen Entlassungen und Untersuchungen durch die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Für das untersuchte Geschäftsjahr 2012/13 wird ein Bilanzverlust von rund 20 Millionen Euro festgestellt. Die Ermittlungsverfahren ziehen sich über Jahre hin, jenes gegen den damaligen Burgtheater-Direktor Matthias Hartmann wird 2018 eingestellt. Die ehemalige Geschäftsführerin Silvia Stantejsky legt im November 2019 ein Teilgeständnis ab.