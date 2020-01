Ibra-Mania in Mailand: „Ich brauche kein Geld!“

Fußballstar Zlatan Ibrahimovic sucht bei seinem neuen Klub AC Milan den Nervenkitzel - und weniger das große Geld. „Ich habe ein Angebot gesucht, das mir das Adrenalin ansteigen lässt. In diesem Alter spielst du nicht für Geld“, sagte der 38-Jährige bei seiner Vorstellung am Freitag in Mailand.