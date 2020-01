Papst wehrt sich gegen „handgreifliche“ Dame

Eine derart ruppige Behandlung ist das Oberhaupt der katholischen Kirche nicht gewöhnt: Als der Papst am Silvesterabend auf dem Petersplatz in der anwesenden Menschenmenge badet, reißt ihn eine übereifrige Frau zurück. Sie hatte Franziskus‘ Handschlag verpasst und forderte diesen respektlos ein. Der Papst schlägt ihr daraufhin zweimal auf die Hand, bevor er ihr die seine entzieht und Sicherheitsleute sprichwörtlich „eingreifen“. „Ich entschuldige mich wegen des schlechten Beispiels von gestern“, sagte der Heilige Vater, der beim Angelus-Gebet jede Gewalt gegen Frauen als „eine Schändung Gottes“ verurteilte, am Neujahrstag.