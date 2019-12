Schild beschmiert: Aus „Göttin“ wurde „Gott“

Umstrittenes Werk

Kein Schild sorgte in den vergangenen Jahren in Tirol für heißere Debatten: Die „Grüß Göttin“-Tafel - die auch schon bei der Autobahn in Kufstein stand - wurde im Laufe der Zeit bereits in „Grüß Gott“, „Grüß Hötting“ oder „Küss Göttin“ verwandelt. Eine 44-Jährige, die das Kunstwerk fast komplett geschwärzt hatte, landete dafür im September sogar auf der Anklagebank und wurde verurteilt.