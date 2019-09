„Grüß Göttin“-Tafel beschmiert: Geldstrafe!

Sie scheint sich gerne künstlerisch zu betätigen. In der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck pinselte die dreifache Mutter schon einmal ein „Peace“-Zeichen auf eine Hauswand und wurde dafür verurteilt. Am 19. Mai schlug die Einheimische erneut zu und verunstaltete das viel diskutierte „Grüß Göttin“-Schild von Künstlerin Ursula Beiler.