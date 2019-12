Darum sollten Sie die Finger von Krachern lassen

Ursprünglich wurden Feuerwerke zu Silvester gezündet, um „böse Geister“ zu vertreiben und das neue Jahr mit voller Freude zu begrüßen. Zusammen mit seinen Lieben ein funkelndes Feuerwerk am schwarzen Nachthimmel zu bestaunen, gehört für viele auch heute noch zum perfekten Start ins neue Jahr dazu. Und auch das Zünden diverser Knallkörper ist sehr beliebt. Warum man das Abfeuern diverser Pyrotechnik aber mit Maß und Ziel betreiben bzw. am besten sogar nur in professionelle Hände legen sollte, lesen Sie hier: