Studie von 2015: Mehr Sicherheit dank Ampelpärchen

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Im Dezember 2015 wird von der für die Stadtbeleuchtung zuständigen Magistratsabteilung 33 eine Studie zu den Wiener Ampelpärchen in Auftrag gegeben, die die Gemüter von Wiens Stadtbewohnern hochkochen lässt. Die Studie besagt: Zwei Männchen leuchten stärker als ein Männchen - und das sorgt für mehr Sicherheit. Doch nicht nur die Studie sorgt für erhitzte Gemüter. Bereits die Installation der neuen Fußgängerampeln an insgesamt 49 Standorten im Mai wird von den Wienerinnen und Wienern unterschiedlich aufgenommen …