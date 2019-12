Alaba überrascht Münchner als Weihnachtsmann

Mit diesem Weihnachtsmann hat in der Münchner Innenstadt wohl niemand gerechnet. Im geschäftigen Treiben der Vorweihnachtszeit machte sich ÖFB-Star David Alaba als Santa Claus verkleidet auf, um Passanten in den Einkaufsstraßen und am Christkindlmarkt mit Süßigkeiten und Erinnerungs-Fotos zu überraschen. Und das gelang unseren Bayern-Star sogar richtig gut - denn nicht jeder Münchner hat David auf Anhieb erkannt. Aber sehen Sie selbst unten im Instagram-Post von Santa David.