„Freudentag“: Freie Fahrt im Gleinalmtunnel!

Schwere Unfälle in der Vergangenheit

Auf der Strecke war es in der Vergangenheit zu überaus schweren Verkehrsunfällen gekommen. So brannte im August 2016 ein Campingmobil völlig aus und beschädigte den alten Tunnel schwer. Im Oktober 2018 fing ein Kranfahrzeug im Tunnel Feuer, eine zweimonatige Sanierung folgte. Im Februar und Mai dieses Jahres starben bei Unfällen in der Röhre jeweils zwei Menschen.