Baustelle im Gleinalmtunnel ist endlich im Finale

Rauch wird durch den Berg geblasen

Wir steigen in den „ersten Stock“. In einer Kaverne oberhalb der Fahrbahn steht eine mächtige Lüftermaschine. Im Fall eines Brandes - in der jüngeren Vergangenheit gab’s mehrere schlimme Unfälle - saugt sie den Rauch an und bläst ihn über einen 300-Meter-Schacht durch den Berg ins Freie. Vier solcher Anlagen gibt es in jeder Röhre: je eine am Nord- und am Südportal und zwei im Tunnel.