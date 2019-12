Frau bei Spaziergang mit Hund in Bach gestürzt

„Der Hund ist die ganze Zeit am Ufer gesessen und hat sich nicht gerührt. Wir haben die Dame dann noch im Klinikum besucht. Leider war ihr Zustand sehr kritisch“, so die Polizistin. Die 65-Jährige verstarb leider - vermutlich an den Folgen des Sturzes - in der Nacht auf Freitag im Klinikum Klagenfurt. Die Hündin wurde vorübergehend ins Tierheim Garten Eden in Klagenfurt gebracht.