Foda: „Da wird man selbst wieder zum Kind“

„Krone“: Wann ist die EURO 2020 für den Teamchef eine erfolgreiche?

Foda: Wenn wir genauso auftreten wie teilweise in der Quali. Mutig, selbstbewusst, aktiv. So wie in den Spielen in Polen und Slowenien, da waren wir dominant, haben viele Chancen kreiert. Der Fan muss das Gefühl haben, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die funktioniert, harmoniert und 90 Minuten alles gibt. Man muss aber bodenständig bleiben, den nötigen Realitätssinn an den Tag legen. Bei der EURO entscheiden oft Kleinigkeiten. Holland ist natürlich der Top-Favorit in unserer Gruppe, aber wir können überraschen.