Das Ibiza-Feeling in Bad Gastein

„Wenn die Verschwörer hier waren, dann haben sie in so einem Apartment genächtigt“, sagt Thomas Fillafer und stößt eine Tür auf. Der Betreiber des Grand Hotels Europe in Bad Gastein lässt seinen Blick über die prachtvolle Einrichtung schweifen: Kronleuchter, Stuck, ein Gemälde überm Kamin. „Eine Nacht kostet je nach Saison zwischen 50 und 100 Euro pro Person.“