Ist die Macht mit dem „Star Wars“-Finale?

Alles, was Star Wars erfolgreich gemacht hat

Noch mehr als mit „Das Erwachen der Macht“ wollen Abrams und Co. mit der letzten Skywalker-Episode wirklich alle Publikumsgruppen glücklich machen und bieten dafür alles auf, was Star Wars so erfolgreich gemacht hat: rasantes Planeten-Hopping, spektakuläre Lichtschwert-Duelle und epische Weltraumschlachten ebenso wie die prägende Musik von John Williams, quietschende Druiden, eine Riege glupschäugiger Aliens mit skurrilen Sprachen und teils hohem Kuschelfaktor, humorvolle romantische Momente und Familiensticheleien in den denkbar ungünstigsten Momenten - und natürlich technisch neuerlich hochgerüstete Sturmtruppen - die jetzt sogar fliegen.