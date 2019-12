Bauarbeiter zog Eigentümerin aus brennendem Haus

Nach dem Feuerwehr-Großeinsatz am Samstagabend im Innsbrucker Stadtteil Reichenau - die „Krone“ berichtete - waren die Florianijünger am Montag in den frühen Morgenstunden erneut in der Landeshauptstadt gefordert. In einem Einfamilienhaus im Stadtteil Hötting brach in einem Zimmer Feuer aus. Ein aufmerksamer Bauarbeiter (26) schlug sofort Alarm und konnte die bereits durch den Rauch beeinträchtigte Eigentümerin (51) aus dem Gebäude retten. Angezündete Kerzen dürften laut Angaben der Polizei zum Brand geführt haben.