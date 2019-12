Feueralarm! Innsbrucker Wohnhaus evakuiert

Feuerwehr-Großeinsatz am späten Samstagabend im Innsbrucker Stadtteil Reichenau: In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses war aus derzeit noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Das gesamte Gebäude wurde evakuiert. Eine Person - es soll sich um den Mieter der betroffenen Wohnung handeln - musste reanimiert werden. Sechs weitere Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert.