Neue Regierung: „Postenschacher statt Klimaschutz“

Kritik an drittem Landtagspräsidenten

Die KPÖ kündigte an, in der konstituierenden Sitzung des Landtags den 3. Landtagspräsidenten nicht mitwählen zu wollen. Hier soll Gerald Deutschmann (FPÖ) den Posten von Gerhard Kurzmann übernehmen. Diese Entscheidung stehe fest, ohne Ansehen der Person des Kandidaten, da die KPÖ das Amt des 3. Präsidenten für überflüssig hielten. An der Spitze des Landtagspräsidiums soll es zu einem Wechsel kommen: Gemäß Wahlergebnis übernimmt Manuela Khom (ÖVP) von Gabi Kolar (SPÖ), die 2. Präsidentin werden soll.