Neues Weltraumteleskop CHEOPS ist startklar

Klappt alles wie geplant, dann startet Dienstagvormittag das europäische Weltraumteleskop CHEOPS vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus ins All. Es ist die erste Weltraummission, die Exoplaneten im Detail unter die Lupe nimmt. Mit an Bord ist auch Technik aus Österreich. Schon zwei Stunden später soll der Satellit seine polare Umlaufbahn in 700 Kilometer Höhe erreichen. Mit CHEOPS startet auch der österreichische Nanosatellit OPS-SAT ins All.