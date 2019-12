Hütters Eintracht trotz Last-Minute-Pleite weiter

Was war denn da los! Eintracht Frankfurt mit Trainer Adi Hütter und ÖFB-Verteidiger Martin Hinteregger sah am Donnerstag knapp 85 Minuten wie der sichere Gruppensieger aus und musste am Ende doch froh sein, überhaupt in der Europa League überwintern zu dürfen. Denn: Die Deutschen verloren trotz einer 2:1-Führung gegen Guimares im Finish noch mit 2:3. Gruppensieger wurde deshalb Arsenal nach einem 2:2 bei Standard Liege, das Hütter damit wichtige Schützenhilfe leistete.