Dominic Thiem in Miami: „Diese Tortur macht Spaß“

Allerdings nicht für Dominic Thiem. Der Tennis-Superstar bereitet sich seit zehn Tagen in Miami auf die neue Saison vor, tankt bis 20. Dezember Kraft und Kondition. „Fitness-Coach Duglas Cordero schleift mich mehrere Stunden am Tag, Mike Reinprecht überprüft alle Werte bei verschiedenen Tests und sorgt für eine optimale Abstimmung“, erklärt die Nummer vier, „Physiotherapeut Alex Stober macht mich fit, damit ich jeden Tag in der Früh wieder voll da bin. Ein Monster-Programm. Doch diese Tortur macht mir Spaß! Jetzt hole ich mir die Basis für das nächste Jahr.“