Shay Mitchell zeigt ihre „Zwillinge“ beim Stillen

Für die 32-Jährige war die Geburt ihrer Tochter ein doppeltes Geschenk. Wie sie nämlich verriet, erlitt sie im letzten Jahr eine Fehlgeburt. „Ich war in der 14. Woche. An diesem Punkt hatte ich keine Ahnung von dem Prozentsatz an Fehlgeburten. Als es passierte, traf es mich wie aus dem Nichts.“