Buwog-Pflichtverteidiger bekamen noch keinen Cent

„Abrechnung am Ende? Kann man Buwog-Anwälten nicht zumuten“

Ins selbe Horn stößt auch sein Kollege Jörg Zarbl, seines Zeichens Verteidiger Walter Meischbergers in dem größten Korruptionsverfahren der Zweiten Repulik: „Normalerweise wird ja am Ende eines Prozesses abgerechnet. Aber beim Buwog-Prozess kann man das den Anwälten nicht zumuten.“ Genau dazu würde das sogenannte Vorschusssystem bei der Verfahrenshilfe dienen. Die Rechtsanwaltskammer als Vertretungsorgan aller Anwälte reicht Honorarnoten der Pflichtverteidiger an das Justizministerium weiter, welches jährlich eine bestimmte Summe an Vorschuss an die Kammer überweist. Aus diesem Vorschuss-Topf werden die ausgestellten Honorarnoten aller - mit Abzügen - beglichen und gegebenenfalls neue Anträge gestellt, sollte nicht alles abgedeckt sein. Allerdings, so heißt es aus Anwaltskreisen, würde nie alles komplett abgedeckt.