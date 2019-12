Harry Styles: Emanzipation vom Boygroup-Image

Styles, der 2010 als Teenager zusammen mit Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne und Zayn Malik in der britischen Castingshow „The X-Factor“ entdeckt wurde, passte sich dem Boygroup-Image in den folgenden Jahren problemlos an: keine Freundin, keine Skandale. 50 Millionen verkaufte Platten und mehrere Welttourneen später legten die Popmusiker („Story Of My Life“, „Drag Me Down“) 2015 eine Pause auf unbestimmte Zeit ein. Die Briten kümmerten sich um Solo-Projekte, Styles darüber hinaus um ein zweites Standbein. Im Kriegsfilm „Dunkirk“ von Christopher Nolan spielte er einen Soldaten im Zweiten Weltkrieg - ein Wechsel ins ernste Fach, den Styles musikalisch ebenfalls vollzog.