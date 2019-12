Schrottreife Busse von Polizei an Grenze gestoppt

„Aktion scharf“ der Polizei am Wochenende im Burgenland: Auf der Ostautobahn bei der Einreise an der Grenze Nickelsdorf und auf der B 65 in Rudersdorf nahmen Beamte der Landesverkehrsabteilung mit Technikern der ASFINAG vor allem Reise- und Omnibusse ins Visier. Das Fazit: 275 Anzeigen, 53 Organmandate.