Victoriafälle: Von Wassermassen nichts mehr über

Seinem Namen wird Mosi-oa-Tunya - so wird der Wasserfall des Sambesi, der sich zwischen der Stadt Victoria Falls in Simbabwe und Livingstone in Sambia befindet, von den Einheimischen bezeichnet, es bedeutet so viel wie „Donnernder Rauch“ - derzeit nicht gerecht. Wo noch vor Monaten Wassermassen in breiten Strömen in die Tiefe donnerten - in Hochzeiten sind es bis zu 10.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, die Gischt ist teils noch in 30 Kilometern Entfernung zu sehen -, erstreckt sich nun eine karge Steinwand. Nur hie und da bahnt sich ein kleiner Bach seinen Weg in die Tiefe.