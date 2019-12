Großrazzia bei Freitagsgebet in Wiener Moschee

Ungewöhnlicher Anblick vor der Moschee „Savjet“ („Moschee der Ermahnung“) am Freitagnachmittag am Uhlplatz in Wien-Josefstadt: Kurz bevor die Muslime ihr Freitagsgebet beendet hatten und das Gebäude verlassen konnten, umstellte ein Großaufgebot an Polizisten das Gotteshaus.