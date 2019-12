Bewährte Hilfe, wie das Leben gelingen kann

„Krone“: Was hat sich in 25 Jahren Präventionsarbeit besonders bewährt?

Gernot Koren: Lehrkräfte und Jugendarbeiter bekommen in Seminaren des „Instituts Suchtprävention“ Wissen rund um Sucht vermittelt, um dieses später an Schulen und in der Jugendarbeit weiterzugeben. Das bewährt sich besonders!