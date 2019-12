Australien lässt kranke Flüchtlinge nicht ins Land

Seit 2013 werden Migranten, die in Booten Richtung Australien auf hoher See aufgegriffen werden, in Internierungslager auf den Pazifikinseln Nauru und Manus gebracht. Dafür erntet die Regierung in Canberra regelmäßig internationale Kritik. Nun ist auch ein Ausnahmegesetz, das die Einreise kranker Flüchtlinge zu Behandlungszwecken erlaubt, gekippt worden.