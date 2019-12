Kirchen sammeln jetzt für neues Flüchtlingsschiff

Es ist ein deutliches politisches Signal: Auf Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat sich jetzt ein neues ziviles Bündnis für die Seenotrettung gegründet, die ein neues Schiff zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer ankaufen will. Das Schiff soll voraussichtlich im Frühjahr 2020 in See stechen und von der umstrittenen Organisation Sea Watch betrieben werden. Beteiligt an „United4Rescue“ seien bisher mehr als 40 Kirchen, Vereine und Initiativen, berichtete Kathpress am Mittwoch. Ein kürzlich ins Leben gerufener Trägerverein will ab sofort Spenden dafür sammeln. Die Kosten für das geplante Schiff werden auf rund eine Million Euro geschätzt.