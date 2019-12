Leos schöne Freundin spricht erstmals über Liebe

Gerade erschien der Film „Mickey and the Bear“, in dem Morrone die Hauptrolle spielt. Sie erhofft sich, in Zukunft mehr wegen ihrer Arbeit - und nicht wegen ihrer Beziehung - wahrgenommen zu werden: „Wenn die Leute jetzt meinen Film sehen, werde ich mir nach und nach auch eine eigene Identität in diesem Bereich aufbauen.“