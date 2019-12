5 Knackpunkte für ÖVP und SPÖ in der Steiermark

Der 17. Dezember - ein Landtags-Dienstag - ist jener Tag, an dem die Landesregierung Schützenhöfer II vollzählig und in neuer Mannschaft antreten soll. Da schon nach den ersten Gesprächen ein festes Bemühen von Schwarz und Rot spürbar war, scheint der Termin beinahe in Stein gemeißelt. Überraschen würde es den Polit-Beobachter dennoch nicht, würden Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Anton Lang (SPÖ) noch schneller „Ja“ zueinander sagen. Einige Brocken stehen aber zuvor noch auf der Verhandlungs-Agenda.