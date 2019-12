Schwarzmeer-Muschel richtet im Bodensee Schäden an

Sind auch Fischbestände in Gefahr?

Denkbar sei auch, dass die Tiere über Wasservögel vom Rhein eingeschleppt wurden. Welche Auswirkungen sie auf das Ökosystem im Bodensee haben werden, ist ebenfalls noch unklar. Dazu laufen noch Untersuchungen. „Absehbar ist jedoch, dass die Muscheln in den Massen, in denen sie den Seegrund besiedeln, eine Nahrungskonkurrenz darstellen.“ Am Michigansee in den USA etwa hat die Quagga-Muschel bereits die Fischbestände zerstört.