„Ihr müsst keine Angst vor uns haben!“

Heute ist Welt-Aids-Tag. Zum 31. Mal erinnert die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, an die Opfer der Krankheit und deren hohe Kosten. Alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen erkennen den Tag an. Für krone.tv hat Moderatorin Damita Pressl zu diesem Anlass mit einem 27-jährigen HIV-positiven Mann gesprochen, der mit der Diagnose durchs Leben geht.