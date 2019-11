Stadt Wien macht Jagd auf Zigarettenstummel

Spaß haben beim Müll aufsammeln, das versucht das US-Onlineprojekt „Litterati“ samt App seit vier Jahren zu vermitteln. Mehr als 150.000 Menschen in 117 Ländern haben die dazugehörige App bereits auf ihrem Smartphone installiert. Sie beweisen, dass Umweltschutz durchaus das Zeug zur Kunstinstallation hat. Die Teilnehmer klauben Müll vom Boden auf, fotografieren diesen, rücken das Foto mithilfe eines Filters in ein besseres Licht, stellen das Foto dann online und entsorgen natürlich auch den Müll. Über 200.000 Müll-Exponate haben es alleine in Österreich schon zu Online-Ruhm gebracht.